"والدي في خطر".. ابنة أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت آية ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت آية، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "كلام الناس" المعروض على شاشة قناة "mbc مصر"، إن من كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي حول حالة والدها الفنان أحمد حلاوة ليس أحد ابنائه، ولكنه أحد طلابه.

وتابعت: "أنا معنديش إخوات ولاد.. أنا وهبة بس، وهذا الشاب طالب عنده وممن يحبونه، ووالدي كل الناس بتحبه وبتدعيله، وربنا يتقبل يا رب ويجبرنا".

وأضافت: "والدي في حالة خطرة، وبطلب من جمهوره الدعاء له".

وكانت الصفحة الرسمية للفنان الكبير أحمد حلاوة، أعلنت عن إصابته بفيروس كورونا.

وجاء عبر خاصية القصص القصيرة لصفحة "حلاوة" بموقع إنستجرام: "الرجاء الدعاء لوالدي دكتور أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 2"، وهو من بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، أحمد سعيد عبدالغني، إياد نصار، إنجي المقدم، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان آخر أعمال أحمد حلاوة حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.