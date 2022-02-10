بالصور| محمد رحيم وخالد تاج الدين في عزاء والدة عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهد عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى حضور عدد كبير من أهل الفن والمشاهير، والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، مساء اليوم الخميس 10 فبراير في مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وتواجد الملحن محمد رحيم، والفنان خالد تاج الدين، والمنتج محسن جابر، الفنان عمر السعيد، الفنان هاني رمزي، المخرج خالد جلال، الفنان محمد حماقي، الشاعر أمير طعيمة.

كان عمرو قد منع التصوير في بداية العزاء، إلا أنه عاد وسمح للمصورين بالتقاط الصور للحضور.

وأعلن خبر الوفاة الشاعر تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب "البقاء والدوام لله وفاة والدة أخي وصديقي الملحن عمرو مصطفى، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة آمين"، فيما قام عدد من نجوم الفن والجمهور بالتعليق على المنشور والدعاء لوالدة عمرو مصطفى.