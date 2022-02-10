بالصور| حماقي وهاني رمزي وخالد جلال في عزاء والدة عمرو مصطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للملحن عمرو مصطفى في والدته التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

وشهد عزاء الراحلة المُقام حاليا في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، حضور: محمد حماقي، الشاعر أيمن بهجت، المخرج خالد جلال، والمنتج محسن جابر، الإعلامي ممدوح موسى، والفنان هاني رمزي.

كما حرص على الوقوف بجوار عمرو الشاعر أمير طعيمة، والذي وقف إلى جواره ليستقبل العزاء.

كان عمرو قد منع التصوير في بداية العزاء، إلا أنه عاد وسمح للمصورين بالتقاط الصور للحضور.

وأعلن خبر الوفاة الشاعر تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب "البقاء والدوام لله وفاة والدة أخي وصديقي الملحن عمرو مصطفى، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة آمين"، فيما قام عدد من نجوم الفن والجمهور بالتعليق على المنشور والدعاء لوالدة عمرو مصطفى.