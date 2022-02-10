بالصور| غياب نجوم الفن عن عزاء جرير منصور.. مهرب "ورقة شفرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم الخميس 10 فبراير، عزاء الممثل جرير منصور الذي غادر عالمنا مساء يوم الاثنين الماضي بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة.

العزاء أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد غياب نجوم الوسط الفني.

كان الفنان هيثم سعيد، أعلن مساء الاثنين 7 فبراير، وفاة جرير منصور، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "توفي إلى رحمة الله الفنان مهندس جرير منصور"، مضيفا "واللي أبدع في أدوار كتير من أول: رجب فوق صفيح ساخن، ورقة شفرة، الهرم الرابع، الريس عمر حرب، وأعمال أخرى، و كان راجل جميل جداً على المستوى الشخصي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتم هيثم طالبا من جمهوره ومتابعيه الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر أن أخر أدوار جرير منصور كان في مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال، والذي عُرض في رمضان 2018، ومن أشهر أدواره دور مهرب الآثار في فيلم "ورقة شفرة" مع الثلاثي -آنذاك- أحمد فهمي، هشام ماجد وشيكو.