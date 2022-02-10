مايا دياب تعود للرومانسية في عيد الحب.. “ليلي” ترند في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصدرت النجمة مايا دياب أغنيتها الجديدة “ليليي” وهي من كلمات أحمد ماضي ألحان زياد برجي توزيع هادي شرارة واختارت أن تصدرها في فترة عيد الحب كونها أغنية رومانسية عاطفية تعيدنا فيها الى اللون الذي أحبها الجمهور فيه.

وتتعاون مايا في الكليب الخاص بالأغنية مع المخرج رجا نعمة الذي حرص على إظهار مايا بطريقة جديدة فنية مختلفة .

استطاعت “ليليي” بأن تكون ضمن قائمة الهاشتاغ الأكثر تداولًا في لبنان بعد أن قام محبوها بحملة دعم لها وتداولوا مقاطع منها فور إعلان مايا عن جديدها.

وتحيي مايا حفلًا بمناسبة عيد الحب في قبرص التركية يوم السبت في ١٢ من الشهر الحالي في فندق Savoy Kyrenia .