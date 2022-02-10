شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى مديرا للمسرح القومى للسنة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إيهاب فهمى، عن سعادته باختياره مديرا للمسرح القومى، للسنة الثالثة على التوالى، داعيا الله أن يكتب له التوفيق والنجاح، مقدما الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولرئيس قطاع الإنتاج خالد جلال، كذلك السيد إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح.

وكتب فهمى عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله وبسم الله.. السنة الثالثة مديرا للمسرح القومى، توكلنا على الله ونسأل الله العون، كل الشكر لمعالى وزيرة الثقافة الفنانة دكتورة إيناس عبد الدايم، والسيد رئيس قطاع الانتاج خالد جلال، ورئيس البيت الفنى للمسرح السيد إسماعيل مختار، شكرا لكل أعضاء فرقة المسرح القومى".



إيهاب فهمى

من ناحية أخرى، استأنف الفنان إيهاب فهمى، تصوير الأعمال الدرامية التى تعاقد عليها مؤخرا بعد انتهائه من تصوير حدوتة "اللى ما يشترى يتفرج" من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، حيث إنه شارك فى مسلسل "نقل عام"، من بطولة سميحة أيوب ومحمود حميدة، وإخراج عادل أديب.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.