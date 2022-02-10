الملحن عمرو مصطفى يدخل فى نوبة بكاء بعزاء والدته

القاهرة - سامية سيد - دخل الملحن عمرو مصطفى فى نوبة بكاء شديدة أثناء تلقيه عزاء والدته بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وواساه الشاعر أمير طعيمة وحاول تهدئته.

وكان الملحن عمرو مصطفى اعتذر للمصورين الصحفيين المتواجدين بعزاء والدته بعدما منع التصوير فى البداية، ووافق على التصوير بهدوء، وحضر العزاء كل من المنتج الموسيقى محسن جابر، والإعلامي ممدوح موسى بمسجد ال رشدان فى مدينة نصر، ويتلقى العزاء بجانب عمرو مصطفى الشاعر أمير طعيمة.

وقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب، العزاء للملحن عمرو مصطفى فى وفاة والدته أمس الثلاثاء، وكتبت على حسابها على تويتر: "خالص التعازي لصديقى عمرو مصطفى فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".