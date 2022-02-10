شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة سيدة ثرية فى مسلسل "بابلو" مع حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة أروى جودة لتصوير دورها في مسلسل "بابلو"، من بطولة حسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير أول المشاهد اليوم الخميس، وتجسد أروى خلال أحداث العمل شخصية سيدة من عائلة ثرية تتعرف على حسن الرداد ويحدث بينهما العديد من المواقف والتي تتطور بشكل درامى مشوق.

مسلسل "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وفى سياق آخر تعاقدت أروى جودة مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق" المقرر بدء تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته غادة عادل، مى عمر، شيرين رضا، رزان مغربى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل.

وقدمت أروى جودة آخر أعمالها مسلسل "حرب أهلية" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت صيام، خالد حجاج، برلتنى فؤاد، لمى كتكت، عمرو صالح ميريت عمر الحريرى، اسلام صادق، محمد دسوقى، وضيفة الشرف شيرين رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.