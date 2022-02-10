شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعزى عمرو مصطفى فى وفاة والدته: أصعب تجارب الحياة العيش بدون الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة اللبنانية إليسا، العزاء للمطرب والملحن عمرو مصطفى فى وفاة والدته، مساء الثلاثاء الماضى، مشيرة إلى أن فقدان الأم من أصعب تجارب الحياة ورحيلها لو مهما تأخر مرحلة صعبة وأليمة.

وكتبت اليسا، على حسابها على تويتر: "يا رب يصبرك على المصاب الأليم بفقدان الأم، من أصعب تجارب الحياة العيش من دون أم، ورحيلها لو مهما تأخر مرحلة صعبة وأليمة، بصلى تكون نفسها بالسماء ويكون مثواها الجنة، ويعطيكن الصبر والعزاء".



اليسا

وبدأ منذ قليل من مساء اليوم الخميس، عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى بمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى، وكان أول الحاضرين الشاعر الغنائى أمير طعيمة.