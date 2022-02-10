شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أحدث أغنياته "كله راح" بتوقيع هانى فاروق وصلاح مندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الأغنية الشعبية حكيم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "كله راح"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة.

وأحيا النجم حكيم حفلا غنائيا جماهيريا مؤخرا علي استاد الهوكى، وسط حضور جماهيري متميز، ضخم وصل إلى ما يقارب الـ 10الآف شخص، وقدم حكيم مجموعه من المفاجآت بداية من تجهيزات المسرح والتي كانت مختلفة و مميزة وأبهرت الجماهير.

كما قدم حكيم العديد من الاستعراضات غير التقليدية ومجموعة من أغنياته التي قدمها علي مدار مشواره الممتد منذ ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي أضفي نوعا من المتعة والطرب على الحفل، وتجاوب الجمهور مع أغانى حكيم وسيطرت عليه حالة من السعادة والانبسا.

يذكر أن آخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.