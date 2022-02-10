شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة أول الحاضرين لعزاء والدة الملحن عمرو مصطفى بمسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى بمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، والتى وافتها المنية الثلاثاء الماضى، وكان أول الحاضرين الشاعر أمير طعيمة.

وكان قد أعلن الشاعر أمير طعيمة على صفحته بفيس بوك عن وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى، وعلق قائلا: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

و قدمت النجمة شيرين عبد الوهاب، العزاء للملحن عمرو مصطفى فى وفاة والدته أمس الثلاثاء، وكتبت على حسابها على تويتر: "خالص التعازي لصديقى عمرو مصطفى فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".