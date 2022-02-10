نبيل الحلفاوي يوجه تحذيرا بشأن مباراة الأهلي والهلال السعودي بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، تحذيرا للجمهور بشأن المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل 12 فبراير الجاري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "تحذير واجب.. الأهلي المصري - الهلال السعودي .. فرصة ذهبية لمثيري الفتن والساعين إلى الوقيعة.. نعرف مقدما أننا سنقرأ من هنا وهناك تجاوزات وتجريحات".

وأضاف: "تجاهلوهم ولا تتحمسوا بحسن نية لتردوا الصاع صاعين فهذا بالضبط هدفهم.. شجعوا فريقكم بل ولا مانع من تراشقات الصحاب المحصنة بالمحبة والإخاء".

يذكر أن مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، تقام يوم السبت 12 فبراير في تمام الساعة الـ 3 عصرا على المركزين الثالث والرابع، وذلك بعدما خسر الأهلي في المباراة الماضية من فريق "بالميراس"، بينما خسر فريق الهلال من فريق "تشيلسي".