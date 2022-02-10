زوجة ابن ليلى طاهر تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة عزة لبيب زوجة ابن الفنانة القديرة ليلى طاهر، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقالت عزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأستاذة ليلى صحتها بدأت تتحسن للأفضل، والحمد لله هي خرجت من المستشفى النهاردة، وتواصل حاليا مرحلة التأهيل بمنزلها".

وأضافت: "إن شاء الله هتواصل خلال الأيام دي مرحلة العلاج الطبيعي حتى تتعافى تماما".

كانت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر سقطت في حمام منزلها، الأمر الذي تسبب في تعرضها لكسر في رجلها، ودخلت المستشفى واحتاجت تدخل وإجراء عملية.

ليلى طاهر نجمة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والمسرحيات، من أشهر أعمالها "المدمن"، "الاحتياط واجب"، "عائلة الأستاذ شلش"، "الطاووس"، "حكمت المحكمة"، "وثالثهم الشيطان"، "زمان يا حب"، "أريد حلا"، "قطة على نار"، "عدو المرأة"، "سنوات الحب"، "عاشت للحب".