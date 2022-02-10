انطلاق فعاليات مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي، وذلك للفوز بجائزة الدب الذهبي في المهرجان الذي يقام بنسخة حضورية بالكامل، وذلك طبقا لـ"فرانس 24".

وافتتح فيلم "Peter von Kant" للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، المهرجان، وهو إعادة تقديم للفيلم الكلاسيكي "The Bitter Tears of Petra von Kant" للمخرج الألماني راينر فيرنر فاسبيندر، ويشارك في بطولة الفيلم دينيس مينوشيه، إيزابيل أدجاني وهانا شيجولا، البالغة من العمر 78 عامًا، والتي لعبت دور الفاتنة الشابة في الفيلم الأصلي.

وبعد عقده افتراضياً عام 2021، يعود المهرجان إلى السجادة الحمراء إذ سيُقام حضورياً بمشاركة لجنة تحكيم دولية يرأسها إم نايت شيامالان (من أفلامه "ذي سيكسث سانث"، "أنبرايكبل").

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، الخميس، قال رئيسها المخرج والمنتج إم نايت شيامالان محاطا بزملائه "أنا متحمس للغاية لفكرة رؤية هذه الأفلام، أشعر كأني طفل محاط بشركاء مثاليين".

ومن بين أعضاء اللجنة، قال المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي الذي حصل على أربعة ترشيحات للأوسكار عن فيلمه "درايف ماي كار"، إنّ "دور المهرجان يتمثّل في تأكيد عدم وجود فجوة بين السينما التجارية وتلك الفنية"، مضيفاً "إذا عدنا إلى تاريخ (السينما)، نلاحظ عدم وجود ثغرة بين هاتين الفئتين".

ويتنافس 18 فيلماً في المهرجان، وينطلق الحدث بعمل للمخرج الفرنسي فرنسوا أوزون الذي حاز جائزة لجنة التحكيم الكبرى عام 2019 عن فيلم "Grâce à Dieu".

وتتنافس في المهرجان شخصيات معروفة من بينهم المخضرم الإيطالي باولو تافياني (90 عاماً) عن فيلم "ليونورا أديو"، وهو أول فيلم له منذ وفاة شقيقه ومعاونه الدائم فيتوريو. وكانا حازا جائزة الدب الذهبي قبل عشر سنوات.

ويترقب متابعو المهرجان عرض "أون انيو أونا نوتشه"، وهو أول فيلم روائي يتحدث عن هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، وأخرج العمل الإسباني إساكي لاكويستا، ومثّل فيه الأرجنتيني ناويل بيريز بيسكيارت والفرنسية نويمي ميرلان.

ويُعرض في المهرجان خارج المنافسة الرسمية فيلم "بلاك غلاسيس" للمخرج الإيطالي داريو أرجنتو، و"ستراينج بات ترو" للمخرج الفرنسي كانتان دوبيو.

وتُمنَح الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير دبّاً ذهبياً فخرياً كجائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها.