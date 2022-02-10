رغم منع التصوير.. أول صور من عزاء والدة عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

رغم منع التصوير، التقط مصور "الخليج 365" صورًا من عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى، المُقام حاليا في مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

ويظهر في الصور عمرو وإلى جواره الشاعر أمير طعيمة، الذي كان أول الحضور لتقديم واجب العزاء، ثم لمؤازرة صديقه والوقوف إلى جواره لتلقي العزاء.

كان الملحن عمرو مصطفى منع التصوير في عزاء والدته، والتيورحلت والدة عمرو مصطفى يوم الثلاثاء الماضي والموافق 8 فبراير، وأعلن خبر الوفاة الشاعر تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب تامر "البقاء والدوام لله وفاة والدة أخي وصديقي الملحن عمرو مصطفى، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة آمين"، فيما قام عدد من نجوم الفن والجمهور بالتعليق على المنشور والدعاء لوالدة عمرو مصطفى.

جدير بالذكر أن عمرو يتعاون الفترة الحالية مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في عدد من الأغاني التي سيتم طرحها في ألبومها الغنائي الجديد.