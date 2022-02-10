عمرو مصطفى يمنع التصوير في عزاء والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

منع الملحن عمرو مصطفى التصوير في عزاء والدته المُقام حاليًا في مسجد آل رشدان بمنطقة مدينة نصر.

ورحلت والدة عمرو مصطفى يوم الثلاثاء الماضي والموافق 8 فبراير، وأعلن خبر الوفاة الشاعر تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب: "البقاء والدوام لله وفاة والدة أخي وصديقي الملحن عمرو مصطفى، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة آمين".

فيما قام عدد من نجوم الفن والجمهور بالتعليق على المنشور والدعاء لوالدة عمرو مصطفى.

جدير بالذكر أن عمرو يتعاون الفترة الحالية مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في عدد من الأغاني التي سيتم طرحها في ألبومها الغنائي الجديد.