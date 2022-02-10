بدء عزاء والدة عمرو مصطفى في مسجد آل رشدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الملحن عمرو مصطفى في استقبال العزاء في والدته، بمسجد آل رشدان في مدينة نصر، والتي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 فبراير.

كان الشاعر تامر حسين أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدة عمرو مصفطى، وكتب: "البقاء والدوام لله وفاة والدة أخي وصديقي الملحن عمرو مصطفى، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة أمين".

فيما قام عدد من نجوم الفن والجمهور بالتعليق على المنشور والدعاء لوالدة عمرو مصطفى.

جدير بالذكر أن عمرو يتعاون الفترة الحالية مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في عدد من الأغاني التي سيتم طرحها في ألبومها الغنائي الجديد.