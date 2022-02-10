اتهمه بالإساءة والتشهير| إلى أين وصل النزاع بين هاني شاكر وطارق الشناوي؟.. محامي الناقد يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إلى أين وصل النزاع القانوني بين الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية" والناقد الفني طارق الشناوي، بعد البلاغ الذي تقدم به محامي "شاكر".

الخبير القانوني حسام لطفي "مستشار الناقد طارق الشناوي" تحدث لـ"الخليج 365"، وقال: " لم يصلنا أي إخطار بشان البلاغ، ولا علم لنا به".

وتابع: "كما سبق وأكدنا البلاغ الذي أعلن عنه يعد قانونيا غير موفق، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، يعد شخصية عامة، وباب النقد مباح في حقه"

الناقد الفني طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج et بالعربي، علق قائلا: "أنا قلت رأيي وإذا كان النقيب ليس لديه مرونة في تقبل آراء الآخرين تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء".

وأضاف: أنا لم أقل شيئا حاجة فيه سب وقذف علني، أنا كل اللي قلته، إن ده تنمر، لما واحد اسمه (عنبة)، يقولون له غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه يقول نكت لو يتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى تريند".

وتابع الناقد طارق الشناوي: "أنا حتى قلت لو جالك فريد الأطرش، كنت هتقول له غير اسمك، لأنه يحكم على الأسماء بالأفعال، وعبرت عن رأيي، فأوكيه، بيننا القضاء"

المستشار ياسر قنطوش "محامي الفنان هاني شاكر"، أعلن في يناير الماضي، عن التقدم بالبلاغ إلى النائب العام، وجاء نصه كالتالي: "بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال، هاجم فيه الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري".