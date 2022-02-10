“كسر خاطره”… هجوم على فنان عربي بسبب ردّ على أحد معجبيه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

تعرّض الفنان السعودي رابح صقر لحملة هجوم على موقع تويتر على خلفية رد كتبه المغني الخليجي تعليقا على أحد معجبيه الذي أرسل له تصميما يتضمن رسما مرفقا بصورة للمغني، لكن على ما يبدو لم يعجب صقر بالتصميم فرد على المعجب بطريقة جارحة اذ قال: ” لا أريد أن أضيّع مجهودك لكن تسمّي هذا تصميما.اتعب على نفسك يا ولدي وابتعد عن هذه الأشياء”.

وكان أحد المعجبين قد أرسل له التصميم مرفقا بعبارة: “فخور بشغلي”. وقد أثار رد المغني موجة من الغضب وسط رواد مواقع التواصل الذين هاجموا صقر مدافعين عن الشاب الذي قد كُسر خاطره حسب تعبير هؤلاء. وقال أحد المعلقين: “‏‎رد غير محترمالرجل مسوي شعل لك وتاعب عليه وترد عليه كذا ياخي ليتك تشتغل على نفسل وتتعلم كيف تخاطب الناس وتحترمهم”.

وفي تعليق آخر قال أحدهم: “‏رابح انت فنان ولك تقديرك و احترامك الكبير بس ليه التعامل هذا ؟ ممكن تفهمني”. وقال آخر: “‏‎التصميم جميل لكن صورتك خربت التصميم”. وما ضاعف غضب الجمهور أن صقر لم يكتفِ بردّه الجارح بل حظر المعجب على تويتر.