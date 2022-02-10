تعليق ساخر من والد حسام حبيب حول عودة إبنه لشيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 06:57 مساءً - علق ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” على خبر عودة نجله إلى طليقته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات الماضية .

فكتب حسين حبيب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ساخرا : ” بجد رجعوا؟ محدش قالي ” .

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أصدرت بيانا عبر حسابها على تويتر نفت من خلاله هذه الشائعة مؤكدة على أن أية أخبار تخص حياتها الشخصية والزوجية سوف تعلن عنها بنفسها وهي المصدر الوحيد لها .