شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعانى من العزلة والوحدة فى مسلسله "بيت فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أشرف عبد الباقى لبدء تصوير مسلسله الجديد "بيت فرح" المكون من 18 حلقة خلال الأيام القليلة المقبلة للعرض قبل شهر رمضان المقبل، ويجسد عبد الباقى خلال الأحداث دور رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً.

مسلسل "بيت فرح" فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان وتدور احداثه في اطار اجتماعى، وتم التعاقد مع الفنانة هنا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية في العمل ويجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير مباشرة.

ويعد "بيت فرح" المسلسل الثانى على التوالي الذى يقدمه أشرف عبد الباقى من نوعية أعمال الـ 18حلقة بعدما شارك في بطولة مسلسل "أنا وهى" المكون من 18 حلقة مع أحمد حاتم وهنا الزاهد والذى تم عرضه على قناة cbc الشهر الماضى وحقق العمل نجاحًا مميزًا على المستوى الجماهيري.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وحل أشرف عبد الباقى ضيفاً على برنامج "أحلى كلام" الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى على قناة الحياة، وتحدث عن بدايته الفنية بان والدته كان ترفض دخوله التمثيل وعارضته وقتها وقالت له: "هاتبقى مشخصاتى"!، حتى أقنعها شقيقه مشيراً، إلى أن عائلته لم يكن لها أي علاقة بمجال التمثيل، على الرغم من أن والده ووالدته كانا يتمتعان بخفة الدم على حد قوله

وكشف عبد الباقى خلال الحلقة عن أول أجر حصل عليه وهو 100 جنيه شهرياً وذلك في مسرحية "خشب الورد" عام 1986 مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولى، متطرقاً إلى علاقته بالفنان محمد هنيدى والراحل علاء ولى الدين بدأت في توقيت واحد أثناء مشاركتهم في 3 مسرحيات مختلفة وكل منهما جسدا شخصية عسكرى، وتطورت علاقتهم ببعض بعد ذلك حتى وفاة علاء ولى الدين .