شكرا لقرائتكم خبر عن "اتكلم" أغنية جديدة لـ سهيلة بهجت نجمة the voice kid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة سهيلة بهجت، لطرح أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "اتكلم"، على موقع الفيديوهات، والأغنية من كلمات الشاعرة روينة، وألحان ممدوح الجبالى وتوزيع أشرف محروس، وتريات مدحت عبد السميع، تنفيذ مادو، هندسة صوت ايهاب نبيل.

وتقول كلمات الأغنية:

اتعلم ازاي بتكلم لما بدوب في الحب

اتعلم ازاي بتألم وقت الجرح الصعب

اعرف ليه بسكت ولأمتي

امتي دموعي تعاتبك امتي

خلي كلامنا يكون يا حبيبي

مالقلب وللقلب

اتعلمت اقراك من نظره واتعلمت ارضيك

جرب كده تفهمني بقلبك وتحسني بعنيك

طبطب على قلبي طمنني

ان انت وقلبك فاهمنني

خلي كلامنا يكون يا حبيبي مالقلب وللقلب

سهيلة بهجت سبق وشاركت فى برنامج the voice kid، وقام الموسيقار الدكتور ممدوح الجبالى بتلحين قصيدة "دمشق" للشاعرة هيفاء الجبرى واختار المطربة الصاعدة سهيلة بهجت لتغنيها مع توزيع موسيقي لعمرو عبد العزيز ومهندس الصوت محمود عزت والميكساج والديجيتال ماستر للمهندس إيهاب نبيل.











