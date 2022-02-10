شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام ديلر فى فيلم "رمسيس باريس" مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد سلام من تصوير مشاهده الخارجية بفيلم "رمسيس باريس" في فرنسا، ويستكمل باقى مشاهده آخر شهر فبراير داخل أحد فيلات منطقة المنصورية، ويجسد سلام ضمن أحداث الفيلم دور ديللر يسرق سيارة لنقل المخدرات بها، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.

يذكر أن الفنان محمد سلام يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "حامل اللقب"، من بطولة هشام ماجد، وأحمد فتحى، تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج محمد حفظى، وإخراج هشام فتحى.