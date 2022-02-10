شكرا لقرائتكم خبر عن الحجار وكارول سماحة ومى فاروق نجوم الأوبرا فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبر المصرية حفلين متتاليين على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب للنجم على الحجار والنجمة اللبنانية كارول سماحة مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، ويقام الحفلين تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 15 فبراير يقدم النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف مجموعة من أعماله الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة ويسبقه فاصلا للمطربة مى فاروق التى تتغنى بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربى.

ويوم الأربعاء 16 فبراير تقدم النجمة اللبنانية كارول سماحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى مجموعة من أشهر أعمالها وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولى وآيات فاروق.

كما يقدم فريق بلاك تيما حفلا غنائياً يوم الجمعة الموافق 18 فبراير على مسرح سيد درويش "دار الأوبرا بالإسكندرية"، وسيقدم الفريق خلال الحفل عدة أغاني متنوعة التى يعشقها جمهورهم مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية"، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال اليوم حفلتين متتاليتين "ماتينيه / سواريه"، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.