أحدث ظهور لعائلة محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة

كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 05:44 مساءً - شارك الفنان ” محمد رمضان ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو من رحلته داخل طائرته الخاصة متوجها إلى دبي .

وظهر محمد رمضان في الفيديو برفقة عائلته المكونة من زوجته نسرين وأبنائه “كنز” و”علي” داخل الطائرة .. وكتب في تعليقه عليه : ” متجها إلى دبي ” .

وظهرت زوجة محمد رمضان في لقطة رومانسية بالفيديو وهي تجلس إلى جانبه وتطعمه بيدها .