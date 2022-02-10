كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 05:44 مساءً - شارك الفنان ” محمد رمضان ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو من رحلته داخل طائرته الخاصة متوجها إلى دبي .
وظهر محمد رمضان في الفيديو برفقة عائلته المكونة من زوجته نسرين وأبنائه “كنز” و”علي” داخل الطائرة .. وكتب في تعليقه عليه : ” متجها إلى دبي ” .
وظهرت زوجة محمد رمضان في لقطة رومانسية بالفيديو وهي تجلس إلى جانبه وتطعمه بيدها .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لعائلة محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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