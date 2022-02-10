كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 05:44 مساءً - أعلن نجل الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” عن إصابة والده بفيروس كورونا مشيرا إلى أن الحالة متأخرة ومطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له .
فكتب نجل أحمد حلاوة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة .. أرجو من جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حالته متأخرة .. تطورات الحالة الصحية للفنان ” أحمد حلاوة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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