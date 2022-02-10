جيجي حديد بتصريحات صادمة: لهذا السبب أرفض عروض بعض المجلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن السبب الحقيقي الذي يدفعها الى رفض الظهور على أغلفة بعض المجلات.

وأجرت مجلة In Style مقابلة معها قالت فيها موضحة الأمر: “وصلت إلى هذه النقطة في حياتي المهنية حيث لا يتعين عليّ فقط تولي الوظائف حيث أبيع الملابس فقط، الآن أصبح الأمر مثل.. ما الذي لم أفعله؟”.

وتابعت: “هناك مجلات أرفضها لأنني أفضل أن تحصل فتاة أخرى على فرصة للحصول على هذا الغلاف، لست بحاجة إلى القيام بالغلاف نفسه مرة أخرى إذا كان من الممكن أن ترتفع مهنة شخص آخر بسبب ذلك”.

واختتمت حديد حديثها عن هذا الموضوع: “في بداية حياتك المهنية، ليس لديك فرصة للقيام بذلك”.