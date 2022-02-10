قصر قامة توم كروز يحرمه دوراً بطولياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع Insider الأميركي هجوم الجمهور على صناع مسلسل ”جاك ريتشر“ بسبب اختيارهم للممثل العالمي توم كروز لأداء شخصية البطل، مما اضطرهم إلى اللجوء لبديل.

وفي التفاصيل، أوضح الموقع أن قصر قامة كروز أدى إلى خسارته الدور، لا سيّما أنّ شخصية ريتشر في الرواية تتسم بمواصفات محددة، فهو طويل القامة، في حين لا يتجاوز طول كروز الـ 170 سم.

وذكر الموقع أن الكاتب الإنكليزي لي تشايلد، مؤلف روايات جاك ريتشر، ساند قرار اختيار ممثل بديل للنجم توم كروز في المسلسل المأخوذ عن رواياته. وقد وقع الخيار على الممثل آلان ريتشون، الذي يقترب طوله من 190 سم، لتأدية دور جاك ريتشر في مسلسل Reacher، الذي يعرض على منصة “أمازون” حالياً.

يذكر أن كروز لعب الدور في سلسلة أفلام “جاك ريتشر”، عامي في 2012 و2016، حيث أدى دور الضابط لكن الجمهور لم يتقبله وانتقده بشدة.