بعد طرح جديده “ممكن أزعلك”.. راغب علامة يوجّه هذه الرسالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه السوبر ستار راغب علامة رسالة شكر من خلالها صناّع أغنيته الجديدة “ممكن أزعلك”، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وقال راغب علامة: “شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الذي قدمته من قلبي ليكون معكم ولكم وإليكم، الشاعر محمد البدري الملحن بينو، الموزع مدحت خميس، أستديو ناصر الأسعد، مهندس صوت المكس أمير محروس,m soundالمخرج المبدع شريف صبري”.

كما شكر راغب فريق عمله وعلى رأسهم مدير أعماله وشقيقه خضر علامة قائلًا: “شكرا لشركة BSP خضر علامة ولكل فريق العمل علي الخليل ودينا حكيم”.

أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.