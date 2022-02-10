حسن الرداد يرقص في الشارع.. “ترفيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان حسن الرداد متابعيه على “إنستغرام” بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في هذا التطبيق، وقد ظهر فيه مع بعض الأصدقاء وهم يرقصون على أنغام أغنية أجنبية، في شوارع مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، مع التعليق: “ترفيه مع أصدقائي”.

يُذكر أن الرداد سافر الى السعودية لعرض مسرحيته “كازانوفا” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، حيث تشاركه البطولة غادة عادل وهالة فاخر وسعد الصغير.

من ناحية أخرى، يبدأ الرداد التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد “بابلو”، وذلك بعد عودته اليوم الخميس من السعودية عقب انتهاء عروض مسرحية “كازانوفا”.

وقررت أسرة المسلسل البدء في تصوير أول مشاهده فور عودة حسن الرداد الى مصر، حيث كان التصوير قد تأجّل بسبب انشغال الرداد والذي حلّ بديلاً له الفنان ماجد المصري بعد اعتذار الشركة المنتجة للمسلسل عن عدم استطاعتها تسويق المسلسل باسمه.

ويشارك في بطولة المسلسل بجوار حسن الرداد كلٌ من: سلوى عثمان وأروى جودة ونجلاء بدر ومصطفى فهمي وصلاح عبد الله، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.