هنا الزاهد تدعم زوجها أحمد فهمي في “مستر إكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعمت الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد إعلانه طرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “مستر إكس” عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، فأعادت نشر صورة هذا البوستر من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” وعلّقت بالقول: “مستر إكس وصل”.

وكانت أخبار قد تم تداولها عن إعادة الفنان أحمد فهمي لسلسلة “أخطر رجل في العالم” التي قدّمها الفنان الراحل فؤاد المهندس منذ سنوات عدة، إلا أن المؤلفة أماني التونسي أكدت في تصريحات صحافية أن “مستر إكس” لا علاقة له بفيلم “أخطر رجل في العالم” الذي قدّمه فؤاد المهندس في عام 1967، وفكرته جديدة ومختلفة عما قُدّم من قبل، وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

وأضافت أن أحمد فهمي سوف يؤدي الدور كما هو مطلوب وأكثر، موضحةً أنه فنان جيد وله بصمة في السينما ويصنع لنفسه تاريخاً مشرّفاً ويميّزه عن باقي ممثلي جيله ومتمنيةً له النجاح والتوفيق.

وأشارت أماني التونسي إلى أن ما حمّسها لكتابة العمل هو أن فهمي طلب منها أن يتعاونا لأول مرة في عمل تكون فكرته مختلفة عما عُرض من قبل في دور السينما، فرحبت بالفكرة التي طرحها عليها ثم باشرت بكتابتها.