أيمن زيدان يعود إلى الكوميديا بـ”الفرسان الثلاثة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السوري القدير أيمن زيدان عن رؤيته للعمل الدرامي الجديد الذي يعود من خلاله إلى الكوميديا، وهو بعنوان “الفرسان الثلاثة”، من تأليف محمود الجعفوري وإخراج علي المؤذن.

وقال زيدان: “أن تنجز عملاً جيداً في ظل الظروف المعاشة، يبدو أمراً في غاية التعقيد فهو يتطلب الكثير من مضاعفة الجهد وإيجاد الحلول والتحايل على كل العوائق التي تواجهنا بدون خجل، ما نحرص عليه في مسلسل “الفرسان الثلاثة” الذي نقوم بتصويره الآن هو أن يستمر دفاعنا جميعاً عن بقايا الشغف الذي يسكننا”.

وأضاف: “أن نؤكد إحساسنا الكبير بالمسؤولية، سواء تجاه تاريخنا أو تجاه المتفرج الذي نحترم عقله، ووسط كل التحديات اليومية والمعيشية التي يعاني منها معظمنا، نحاول قدر المستطاع أن نستحضر مزاجنا لنصنع عملاً كوميدياً مهماً ونظيفاً”.

ويشارك في بطولة العمل الفنانون: شكران مرتجى وجمال العلي وفادي صبيح وجرجس جبارة وعبير شمس الدين وجيانا عنيد ومازن عباس.