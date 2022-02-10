شبيه عبد المجيد عبدالله حديث مواقع التواصل الإجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يرصد بائع خضار خلال عمله بالقرب من عربته، لافتين إلى شبهه الكبير بالفنان السعودي عبد المجيد عبدالله.

ونشر المغردون على موقع “تويتر” الفيديو تحت عنوان “يخلق من الشبه أربعين”، مع عرض لقطات بائع الخضار المصوّرة على وقع أغنية عبدالله “يا طيب القلب وينك”.

يُذكر أن عبدالله نال أخيراً “جائزة صنّاع الترفيه الفخرية” احتفاءً بعطائه الخالد، خلال حفل Joy Awards بنسخته الثانية من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وشارك في التنظيم “مجموعة MBC”.

تميّزت جوائز “صنّاع الترفيه” بأنها من اختيار الجمهور الذي صوّت بنفسه للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية. وكانت مرحلة تسمية المرشّحين قد انطلقت في 20 تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي وامتدّت طوال شهر كامل، ونتج عنها تسمية أربعة مرشّحين عن كل فئة نالوا أعلى عدد من التسميات، فدخلوا بالتالي مرحلة التصويت النهائي الذي أُعلنت نتائجه على الهواء مباشرةً خلال وقائع الحفل وأسفَرَ عن تتويج الفائزين في مختلف الفئات.