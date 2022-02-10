حمو بيكا يناشد الرئيس المصري: “مظلوم ومش بنام ولا يوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث الفنان المصري حمو بيكا عن الظلم الّذي يلحق به بعد منعه من الغناء في مصر، فقال في بث مباشر عبر صفحته “أنا مظلوم بقالي سنين، وفيه ظلم في النقابة وافترى، وأنا هكشف كل ظالم، وهجيب حقي بالقانون، ومش عايز أغني تاني ولا أمسك الميكروفون في البلد دي تاني، أهم حاجة أجيب حقي”.

وأضاف حمو بيكا “أنتو مش عارفين أنا عايش إزاي، ومش بنام ولا يوم، أنا تعبت وشقيت ونجحت بالجمهور، وطول ما أنا مظلوم؛ حقي إن شاء الله هيجي”.

وناشد حمو بيكا الرئيس المصري بالقول “أنا مظلوم يا سيادة الرئيس والنقابة جاية عليا، أنا واثق في الرئيس والدستور وأحنا في دولة القانون وأنا مظلوم”.