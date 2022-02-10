محامي شيرين عبد الوهاب عن مروج خبر عودتها لطليقها : ” ناس دعاة شُهرة يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم “

كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 02:50 مساءً - شن الدكتور ” حسام لطفي ” محامي الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” هجوما لاذعا على من سرب خبر عودتها لطليقها الفنان ” حسام حبيب ” .

وأكد حسام لطفي في تصريحات له على أنه سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذى يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن موكلته وتسبب في الإساءة لها ولجمهورها .

فقال محامي شيرين عبد الوهاب : ” فيه ناس دعاة شُهرة يحاولوا يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم ويدعون وجود علاقة غير تقليدية بهم ويدعون أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم ” .

وتابع عن البيان الذي أصدرته شيرين لنفي هذه الأخبار قائلا : ” إن البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أى معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا ” .

وأضاف لطفي أن الحياة الخاصة لأى إنسان خط أحمر والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير .. فإذا كان أحد الأصدقاء سمح لنفسه أن يسرب معلومة من وجهة نظره صحيحة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة .

وكان المنتج الفني ” يوسف دندش ” قد أعلن في الساعات الماضية عن حدوث المصالحة بين شيرين وحسام حبيب وعودتهما إلى بعضهما البعض بعد مرور شهرين على إنفصالهما .. وأكد على أنه كان قد اتصل بشيرين عبر الهاتف ليجد أن حسام حبيب هو من يرد على المكالمة .