دنيا سمير غانم تتجاوز أحزانها بجلسة تصوير جريئة وعصريّة عبر إنستجرام.. شاهد كيف أطلّت وماذا إرتدت؟! – بالصورة

كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 02:50 مساءً - ظهرت النجمة دنيا سمير غانم فى إطلالة جديدة ومميزة، وذلك فى صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد ساعات من نشرها أول صورة تجمعها مع ابنتها كايلا.

وظهرت الفنانة الشابة دنيا سمير غانـم في تلك الصورة مرتدية فستانًا قصيرًا أنيق باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب ناعم يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

وكانت قد تالقت دنيا سمير غانـم في آخر جلسة تصوير، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتديه بنطلون من الجلد مع بلوزة باللون الذهبي .

بجاكيت “فطوطة”.. دنيا سمير غانم تنشر صورة بصحبة ابنتها كايلا للمرة الأولى

من ناحية أخرى، نشرت النجمة دنيا سمير غانـم من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة لها مع ابنتها الوحيدة كايلا، وذلك من الخلف وهما يرتديا جاكت عليه صورة شخصية “فطوطة” التى أداها والدها الراحل الفنان سمير غانم، ومكتوب عليه جملة “انستونا”.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانـم، قد قررت أن تفتح قلبها لمتابعيها عبر حسابها على «انستجرام»، من خلال التحاور معهم من خلال تجربة «الأسك»، عبر خاصية الرسائل، لأول مرة كمحاولة لتجاوز المحنة الصعبة التي عاشتها خلال الأشهر الماضية، بعد وفاة والديها الفنانين سمير غانـم ودلال عبد العزيز.

وخلال إجابتها على إحدى الأسئلة أعربت دنيا عن رغبتها فى الوقوف مرة أخرى أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك بعد سؤالها عبر خاصية ستورى على حسابها بانستجرام بعد تلقيها أسئلة من الجمهور والإجابة عليها، وكان أحد الأسئلة التى تلقتها.. تحبى تمثلى قدام مين من الفنانين الرجالة؟، فأجابت دنيا: يحيى الفخرانى، وكانت المشاركة الأولى لدنيا سمير غانم أمام الفخرانى من خلال مسلسل “للعدالة وجوه كثيرة”.

كما شاركت الفنانة الشابة دنيا سمير غانـم – فى وقت سابق من الثلاثاء الماضي – جمهورها بصورة قديمة من طفولتها، جمعتها بوالديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانـم، والراحلة دلال عبدالعزيز، وبرفقة شقيقتها إيمي سمير غانم، فى فترة طفولتهما، استجابة لطلب متابعيها عبر حسابها الرسمى بانستجرام.

فيما استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى قديمة لتكريم والديها الراحلين، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على موقع “انستجرام”، عبرت خلاله الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن أمنيتها بتكرار تجمعهم هذا فى تكريم لابنتها دنيا بأحد الجوائز الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل.

ومن جهة أخرى، تستعد دنيا سمير غانـم، للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل «عالم موازي»، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانـم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز.

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