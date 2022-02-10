كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 02:50 مساءً - هاجم الفنان ” عباس أبو الحسن ” نقيب المهن الموسيقية الفنان ” هاني شاكر ” على خلفية حصول الأخير على جنسية دول البحر الكاريبي .
وأرجع هاني شاكر السبب في حصوله على جنسية هذه الدولة إلى أنه بغرض الاستثمار والاستجمام فيها لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة مؤكدا على إعتزازه بمصريته .
وعلق عباس أبو الحسن على ذلك في منشور له عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” هل يجوز يا هنوش أيها المتشدق بالوطنية الغيور على مصر وقيمها وتقاليدها أنك تسعى وأنت تقترب من الثمانين لجنسية بلد تانية غير مصر ” .
وتابع : ” مصر اللي أنجبتك وربتك ووردت خديك وحافظت على شبابك الدائم بالعند في الزمن وعملت ثروتك منها لكن لا يجوز للمصريين أن يغنوا في بلدهم بسبب مزاجك وهواك الشخصي فقط ” .
وأضاف : ” يا أخي مش كان أفضل لمصر الجديدة بصوت هاني شاكر أن تتبرع بالفلوس دي لصندوق تحيا مصر .. وهل يجوز أن يكون نقيب المهن الموسيقية مزدوج الجنسية ” .
واختتم الفنان عباس أبو الحسن منشوره : ” أين القيم، أين الأصالة، أين الصندوق، أين مصلحة التهرب الضريبي، تحيا مصر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصوله على الجنسية الكاريبي .. فنان شهير يهاجم هاني شاكر : ” أيها المتشدق بالوطنية .. مش كان أفضل تتبرع بالفلوس دي لصندوق تحيا مصر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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