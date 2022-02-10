شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يُكرم النجمة الفرنسية مارلين كانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في افتتاح دورته السادسة التي تقام في الفترة من 23 إلي 28 فبراير الجاري الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل الذي قدمت خلاله عدداً كبيراً من الأفلام التي نالت عن بعضها جوائز مهمة أبرزها جائزة سيزار كأفضل فيلم قصير عام 2007.

وأعربت مارلين كانتو عن سعادتها بالتكريم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة وبزيارة مصر، والتواصل مع السينمائيين المصريين من خلال مهرجان متخصص في أفلام المرأة.

وتعد مارلين كانتو من أهم الأسماء التي تألقت في السينما والتلفزيون والمسرح الفرنسي الحديث، وظهرت كممثلة لأول مرة وهي في سن العاشرة، ودرست المسرح رغبة منها في التحصيل الأكاديمي وصقل موهبتها بالدراسة المتخصصة، وحصلت على دبلوم المسرح الوطني لستراسبورج، مما أتاح لها فرصة العمل مع المخرج المسرحي جاك لاسال.

وتعاونت مارلين كانتو خلال مشوارها مع عدد من أهم مخرجي السينما الفرنسية، من أبرزهم المخرج "كلود شابرول" في فيلم "ثمالة السلطة" عام 2005، وهذه التجربة الناجحة دفعتها للعمل مع سينمائيين مهمين أمثال دومينيك كابريرا ومانييل بورايي وبيار سالفادوري، وآخرين، كما وقع عليها الإختيار للعمل في أعمال تلفزيونية مهمة مع كل من وليام كاريل وآلان تاسما، ومن أهمها فيلم "كذبة أبريل" 2006 وفيلم "كسر" 2010.

كما قامت مارلين كانتو بإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة، منها: فيلم " المكرونة" والذي حصلت عنه على الجائزة الكبرى لمهرجان بريست الفرنسي، وفيلم "أتمنى لك أحلامًا سعيدة"، والذي نالت عنه جائزة سيزار لأفضل فيلم قصير سنة 2007، إلى جانب الجائزة الكبرى لمهرجان كليرمون فيران الدولي ومهرجان بلفور الدولي.

ويعتبر فيلم" حس الدعابة" أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، وأختير في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو عام 2013، ولكنها لم تتوقف عن التمثيل حيث شاركت في بطولة العديد من الأفلام ومنها: "كل التشابه، فندق الشاطئ، مفتاح الباب، ما الذي يغري الفتيات؟، الأقزام في كل مكان، حالة روحية، بنات الرين، الحب المتبادل، السعادة الكبيرة، من أعماق القلب، كل يبحث عن قطته".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ومصر للطيران، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر، وشراكة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة دروسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب.