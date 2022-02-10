شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي:سعيدة بتكريمى من مهرجان جمعية الفيلم لتاريخه فى المصداقية والنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان جمعية الفيلم، فى دورته الاستثنائية التى تضم الدورتين الـ(47 ، 48) نجمة الجماهير نادية الجندى اعترافا وفخرا واعتزازا وتقديرا لما قدمته من أعمال بارزة تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية ، فهكذا جاءت حيثيات التكريم فى الدعوة الرسمية التى وجهت للنجمة نادية الجندى، وهى بالفعل نجمة كبيرة وصانعة سينما سجل الفن المصرى اسمها بحروف من ذهب فى تاريخه.

وعن تكريمها تقول نجمة الجماهير فى تصريحات خاصة لليوم السابع: سعيدة جدا وفخورة جدا بتكريم جمعية الفيلم لأن التكريم هنا من جهة لها مصداقيتها وتاريخها فى الالتزام والنزاهة فى منح الجوائز، كما أنها ليس لها أغراض غير تحقيق العدالة والمصداقية الفنية ولذلك فهى تحظى باحترام كل السينمائيين واى جائزة أو تكريم منها يكون لها قيمتها ومصداقيتها.

وتضيف نجمة الجماهير: وأنا تشرفت من قبل بالحصول على جائزة من جوائز المهرجان وهى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم " الرغبة " ، وحصل على جائزة أفضل ممثل النجم أحمد زكى ، وأتذكر وقتها سألت أحمد زكى عن جمعية الفيلم فقال لى: دى أهم جمعية ومنحوكى الجائزة بالإجماع وعليك أن تفتخرى بها لأن كل نقادها على أعلى مستوى من الثقافة والخبرة والوعى.

وأشارت: وكانت تلك المرة الأولى التى أتعرف فيها على الجمعية وبالفعل ذهبت وتسلمت الجائزة وكنت سعيدة جدا بتلك الجائزة لأنى حصلت عليها من خلال دور مهم جدا قدمته فى فيلم " الرغبة " واعتبره من أفضل أدوارى والفيلم من إخراج على بدر خان، وبالمناسبة وقتها حصل الفيلم أيضا على جائزة افضل فيلم وأفضل انتاج وأفضل إخراج، وحضورى هذه الدورة فى مهرجان جمعية الفيلم تعد الثانية ولكنه تكريم عن مجمل أعمالى وأنا سعيدة جدا به لأنه يعد تقدير من الجمعية ونقادها بمشوارى الكامل فى السينما وحرصى على تقديم الفن الراقى.



تكريم نادية الجندى (1)



تكريم نادية الجندى (2)



تكريم نادية الجندى (3)