شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخوله فى علاقة جديدة..كانى ويست يدعو الله لإعادة لم شمله على كيم وأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مغني الراب العالمي كاني ويست نداءً لعائلته للعودة معًا بعد أيام فقط من حرب كلامية مع زوجته المنفصلة كيم كارداشيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر مغني الراب البالغ من العمر 44 عامًا، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صور من مجلة Vogue لزوجته المنفصلة البالغة من العمر 41 عامًا مع أطفالهم، وعلق عليها: "أرجو من الله إعادة أسرتنا معًا".



كانى ويست-و-جوليا-فوكس

يأتي ذلك بعدما هاجمت كيم كاردشيان، كاني ويست، بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقالت فى بيان عبر حسابها الخاص على "إنستجرام": "أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والإشراف وهو يجلب السعادة لها"، وتابعت كيم: "إن حاجة كاني ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضررًا على ابنتنا نورث من "تيك توك".

وأضافت: "بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما أستطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وإبداعها الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار".



تدوينه كانى ويست



كيم كاردشيان وأبنائها



كاني ويست وكيم كاردشيان



كاني ويست يتمني عودة اسرته

وكان ويست قد هاجم كيم كاردشيان، وذلك بعدما أنشأت حسابًا لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على "تيك توك"، في حين ظهر كاني ويست مؤخرا في صورة جديدة تثبت دخوله في علاقة جديدة، حيث ظهر برفقة جوليا فوكس، وهي الصورة التي لفتت الانظار حسبما نشر موقع entertainmenttonight، وأكدت علاقتها، بعد ان كان خبر مجرد شائعة غرامية جديدة في حياة كاني ويست بعد انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.