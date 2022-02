شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. فرقة Coldplay يحيون حفلا موسيقيا بـ إكسبو دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة الروك العالمية " Coldplay" لإحياء حفل غنائى في إكسبو 2020 دبي يوم 15 فبراير الجاري، حيث ستقدم الفرقة الغنائية تجربة موسيقية جديدة، والتى تتماشى مع برنامج حماية كوكب الأرض الذي تدعمه فعاليات الإكسبو، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث تؤدي الفرقة أحدث أعمالها لأول مرة.

وكانت قد أصدرت فرقة Coldplay مؤخراً ألبومها التاسع Music of the Spheres، من إنتاج الأسطورة ماكس مارتن، ويضم أغانى تجمعهم مع فرقة BTS والمغنية العالمية سيلينا جوميز.

ومنذ يومين أصدرت فرقة Coldplay فيديو كليب أغنيتهم الجديدة Let Somebody Go مع المغنية سيلينا جوميز ومن إخراج دايف مايرز، وهي أغنية من ألبومهم الأخير الذي تجاوز مليار استماع، وهى الأغنية التي دخلت التاريخ كأسرع تعاون مشترك يصل إلى المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد لأنجح 100 أغنية في العالم.

وهذه كلمات الأغنية:

We had that kind of love I thought that it would never end

Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend

We talked around in circles and We talked around and then I loved you to the moon and back again

You gave everything this golden glow

Now turn off all the stars 'cause this I know That it hurts like so

To let somebody go

All the storms we weathered

Everything that we went through

Now, without you, what on earth am I to do? When I called the mathematicians and I ask them to explain

They said love is only equal to the pain

And when everything was going wrong

You could turn my sorrow into song

Oh, it hurts like so

To let somebody go

To let somebody go

Oh-oh (oh-oh) Oh-oh (Let somebody, let somebody go) yeah

Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh) When you love somebody (oh)

Got to let somebody know Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

So, when you love somebody

When you love somebody

Then it hurts like so

To let somebody go It hurts like so

To let somebody go

But you're still with me, now I know (Let somebody, let somebody go) Oh-oh (let somebody, let somebody go) But you're still with me, now I know



coldplay 2



let somebody go