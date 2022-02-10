هل قامت شيرين عبدالوهاب بإجراء قانوني ضد مروج شائعة عودتها لحسام حبيب؟.. محاميها يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أنها تحمل المسئولية القانونية لمن يروج أخبار عن حياتها الشخصية، مؤكدة عدم صحة ما أعلنه متعهد الحفلات اللبناني يوسف دندش، عن عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب

وتحدث الخبير القانوني حسام لطفى "أستاذ القانون ومحامى الفنانة شيرين عبد الوهاب"، في مداخلة هاتفية أجراها اليوم الخميس، مع قناة "العربية"، عن ضرورة إتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذي يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن الفنانة شيرين، لأن ذلك من شأنه أن يسيء لها ولجمهورها الكبير.

وردا على سؤال "الخليج 365"، هل تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، في إتخاذ إجراء قانوني ؟"، أجاب القانوني حسام لطفي: "لا توجد أي تعليمات من موكلتي باتخاذ إجراءات قانونية بعد".

الخبير القانوني حسام لطفي، المستشار القانوني لكل من المطربة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما نُشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تأكيده في بيانها الذي نُشر عبر مواقع التواصل".

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان نشرته أمس الآربعاء، عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".