فن ومشاهير

بعد أسبوع من طرحه بالسينمات.. هذا ماحققه فيلم "حامل اللقب" في شباك التذاكر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "حامل اللقب" حاجز الـ 2 مليون جنيه، وذلك بعد أسبوع واحد من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "حامل اللقب" حتى الآن إيرادات قدرها 2 مليون 499 ألف 740 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى هي: "من أجل زيكو، 11:11، الجريمة، تماسيح النيل، قمر 14، الكاهن، لعبة شيطان".

فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا