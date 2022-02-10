فن ومشاهير

حاول دخول سيارتها.. شذى تكشف تفاصيل محاولة سرقتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المطربة شذى، عن تعرضها لمحاولة سرقة، خلال قيادتها سيارتها، مساء أمس الأربعاء.

المطربة شذى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت تفاصيل الحادث، وكتبت: "نزلت عندي مشاوير في المهندسين ف مشيت من الدائري اللي ناحيه المرج، وأنا الحمد لله بقفل عربيتي وأصلا هيا بتقفل automatic الأبواب

وتابعت: "لقيت واحد بكل ثقة جاي يفتح باب العربية، غالبا كان حرامي، المهم أول لما لاقى الباب مقفول، مشي بسرعة عدى لواحد كان واقف ليه بموتوسيكل"

وأضافت شذى: "الغريب إن أنا أصلا قلبي ميت، بس حقيقي الحركة وترتني، وعندي ذهول من الجرأة"

المطربة شذى طرحت في سبتمبر الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية بعنوان "إشتغالة ولا"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيرو.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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