أحمد فتحي يكشف موعد عرض "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان أحمد فتحي، عن موعد عرض المسلسل الكوميدي "اللعبة 3- اللعب مع الكبار".

ونشر "فتحي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق: "أنا لما بغيب مابغيبش أونطة، سعدون راجعلكم تاني يوم 20 فبراير".

مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد فتحي في بطولة فيلم "حامل اللقب" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، دنيا ماهر، ليلى عز العرب.