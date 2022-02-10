سبب طريف وراء إقفال مطعم شاورما في السعودية (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 11:26 صباحًا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لافتة تكشف عن سبب طريف وغريب لإقفال مطعم شاورما في مدينة الزلفي بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع “السوشيل ميديا” مقطع فيديو يُظهر لافتة وضعت أمام المطعم، وكتب عليها: “عملائنا الكرام… مطعم شاورما صح ليس مغلقاً للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج”.

كما كتب على اللافتة أيضاً: “لا تنسونه من الدعاء… وشكرا”.

وحظي هذا المقطع على تفاعل واسع على مواقع التواصل.