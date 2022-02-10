شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تبكى أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لهذا السبب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أمام مجلس الشيوخ، فى واشنطن، وكانت ابنتها زهراء بجانبها، حيث زارت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مبنى الكابيتول هيل، للتعبير عن دعمها لضحايا العنف المنزلي في واشنطن العاصمة، أمس الأربعاء.



انجلينا جولي

وحثت أنجلينا جولى، خلال حديثها، مجلس الشيوخ على تجديد قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقالت أنجلينا حسبما نشر موقع bbc: "بالوقوف هنا، في مركز قوة أمتنا، لا يمكنني التفكير إلا في كل شخص تم جعله يشعر بالعجز من قبل المعتدين عليهم وبواسطة نظام يفشل في حمايتهم".



انجلينا جولي برفقة ابنتها زهرة



انجلينا جولي في مجلس الشيوخ



انجلينا جولي وزهرة في مجلس الشيوخ

وأضافت جولي، وهي تبكي علي الوضع الحالي، "عندما يكون هناك صمت من الكونجرس مشغول جدًا بتجديد قانون العنف ضد المرأة لمدة عقد، فان هذا يعزز الشعور بانعدام القيمة.. وأعتقد أن المعتدي على حق.. أعتقد أنني لا أستحق الكثير.. ولهذا السبب يعد تمرير هذا القانون أحد أهم الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي".

كما كتبت أنجلينا، أيضًا عبر حسابها على "إنستجرام"، "بالتوجه إلى تقديم مجلس الشيوخ لقانون إعادة تفويض العنف ضد المرأة ، أنا ممتنة للانضمام إلى المدافعين والمشرعين المتفانين. كما يسعدني أن أشارك في الدعوة مع زهرة، لحضورها لتهدئة أعصابي قبل المؤتمر الصحفي ".