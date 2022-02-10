شكرا لقرائتكم خبر عن "حامل اللقب" يتخطى 2.5 مليون جنيه إيرادات فى أسبوعه الأول بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "حامل اللقب" إيرادات تخطت 2 مليون و 500 ألف جنيه في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، خلال أسبوعه الأول بالسينمات، حيث انطلق الفيلم يوم الأربعاء الماضى 2 فبراير، واحتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص بأحد سينمات الزمالك بحضور عدد من الفنانين الأصدقاء منهم أحمد فهمى وشيكو وكريم فهمى وآخرين.

فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.

ويجتمع المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام للمرة الثانية، بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض حالياً في السينمات بجانب "حامل اللقب" أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، و"ماما حامل" بطولة بشرى وإخراج أحمد نور، "11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد

إضافة إلى أفلام "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز "قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن، و"مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا، عدد آخر من الأفلام.