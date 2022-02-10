هل تعود كلوي كارداشيان إلى زوجها السابق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية وعارضة الأزياء، كلوي كارداشيان، عن موقفها من رغبة زوجها السابق لامار أودوم، في عودته لها مجدداً، حيث أفادت تقارير نقلا عن مصادر مقربة من كلوي، أنها “غير منزعجة” من ذلك.

وأشارت كلوي كارداشيان، إلى أنها سمعت كل شيء منه من قبل، مؤكدة أنها غير منزعجة بشأن اعترافه علنا برغبته في التواجد في حياتها مرة أخرى.

وأكد نجم كرة السلة الأميركي السابق، والذي يشارك في سلسلة “الأخ الأكبر للمشاهير”، بأنه “ليس قلقا” حول حديثه عن كلوي كارداشيان، مبيناً أنها تعتقد أنه من الرائع أن يستمر في موقفه، واعتبر حديثه في هذا الشأن حالياً فرصة أكثر من أي شيء آخر.

وقالت مصادر مقربة من كلوي كارداشيان، إن ما يفعله زوجها السابق شيء يمكن أن يفخر به، وصرحت: “هذا جيد بالنسبة له”، فيما ذهبت المصادر إلى أن لاما نفسه تحدث إلى كلوي في الماضي في هذا المجال.

وواصلت المصادر بأن أودوم، يسعى إلى الحصول على أجر أعلى حالياً من أعماله الفنية، كي يعود إلى دائرة الضوء ويصنع قاعدة معجبين جديدة.