خطوبة أديل حديث الجمهور.. إليكم القصة كاملة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت المطربة الشهيرة أديل بموجة جدل عارمة بين جمهورها ومتابعيها حول خطبتها رسمياً من حبيبها الحالي الوكيل الرياضي ريتش بول، بعد ظهورها في حفل توزيع جوائزBRIT بلندن.

وظهرت أديل وهي مرتدية خاتماً في يدها، أثناء سيرها على السجادة الحمراء في الحفل ليعتقد الكثيرون أنها بذلك ارتبطت رسمياً بصديقها بول الذي تواعده منذ فترة.

وظهرت المطربة العالمية بإطلالة مميزة للغاية بفستان أسود بالكامل، ولفتت الأنظار بأناقتها الشديدة التي اعتاد عليها الجمهور.

ويأتي ظهور أديل بالخاتم، وسط تداول العديد من الأنباء حول وقوع خلافات بين أديل وبول، وكان هذا الخلاف سبباً رئيسياً من ضمن الأسباب التي أدت إلى إلغاء حفلاتها الأخيرة في “لاس فيغاس” الأميركية، وليس بسبب الإجراءات الاحترازية، كما ذكر سابقاً.

وأعلنت أديل تأجيل حفلها الغنائي على مسرح كولوسيوم في لاس فياس، حيث ظهرت أديل وهي تبكي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأطلت أديل على جمهورها وهي تبكي بشدة مقدمة اعتذارها للجمهور، حيث كررت كلمة “آسفة” أكثر من مرة، وأبدت انزعاجها من القرار الذي جرى اتخاذه.

وأرجعت أديل سبب إلغاء سلسلة حفلاتها التي كانت ستقام في فندق سيزر بالاس، إلى أن نصف فريقها مصاب بفيروس كورونا، مبينة أن محاولات عدة جرت لإقامة الحفلات، ولكن أصبح من المستحيل إنجاز الحفل.

وأحاطت أديل الجمهور الذي سافر إلى لاس فيغاس، لحضور حفلاتها، بالاعتذار، كونهم حرصوا على السفر وسط معاناة كبيرة، ثم فوجئوا بالإلغاء، متابعة أنها مستاءة للغاية وفي حالة حرج شديد، وعقبت: “آسفة جداً لكل من سافر، لحضور العرض.. أنا حقاً آسفة”.

وأبدى الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة استياء واسعة، بسبب إلغاء الحفل قبل انطلاقه بـ24 ساعة فقط، رغم أنها ستحقق مبلغ 685000 دولار عن كل حفل، وهو رقم قياسي في لاس فيغاس.